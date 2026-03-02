【モデルプレス＝2026/03/02】テレビ朝日では、2026年4月より火曜9時枠にて「リボーン 〜最後のヒーロー〜」を放送決定。俳優の高橋一生が主演を務めることがわかった。【写真】高橋一生、4時間におよぶ特殊メイクで“老人”に変貌した姿◆高橋一生、テレ朝ゴールデン帯連続ドラマ初主演2026年4月、テレビ朝日の火曜9時枠に、かつてない社会派《転生ヒューマンドラマ》『リボーン 〜最後のヒーロー〜』が誕生。主演を務めるのは、