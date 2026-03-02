AKB48の小栗有以（24）が1日、皇居外苑で行われた東京マラソンのランナー応援イベントに登場した。昨年の東京マラソンを完走した際、ゴールまで崩れなかったメークが話題に。「日焼け止め、下地、ファンデーションを薄く乗せて、メークキープスプレーをかけてパウダーして、もう一度スプレー」とマラソン用の5層構造のメーク術を披露。「リップはポケットに忍ばせて、走りながら塗り直していました」と話し、集まったファンを