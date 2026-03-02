◇オープン戦広島0―1楽天（2026年3月1日倉敷）広島の新外国人・ターノック（マーリンズ）が楽天戦でオープン戦2度目の先発。4回を無四球で4安打1失点に抑え「今日はイニングを積み重ねることを念頭に置いた。4回2死からの失点は反省すべきだが、全体的に良かった」と強調した。不運な形で失点した。4回2死から黒川の左中間への打球を中堅・秋山が後逸して三塁打となり、続く宗山に適時打を浴びた。開幕先発ローテ入りへ