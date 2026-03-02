フリーアナウンサーの中村江里子（56）が1日、自身のインスタグラムを更新。タイへ夫、次女との「初めての家族3人旅」を報告した。中村は3人の子供がいるが、長女と長男は家を出ており、現在は次女だけが残っている。そのため「家族旅行は5人が当たり前だった。3人で行くよ！と話した時、次女の第一声は『うそパパとママと私だけ？友達誘っても良い？』でした」とつづった。それでもタイに3人で出かけ「沢山おしゃべりして、