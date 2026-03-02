◇オープン戦広島0―1楽天（2026年3月1日倉敷）広島は9回1イニングの3本塁打で逆転勝利した前日28日とは一転、打線が散発3安打と振るわず、オープン戦初の零敗を喫した。8回2死二、三塁では、ドラフト2位・勝田（近大）がハーフスイングを空振りに取られて三振。先発して対外試合で7戦連続安打を続けていたドラフト1位・平川（仙台大）も、初の途中出場から2打数無安打に終わった。それでも新井監督は「3安打で0点だけど