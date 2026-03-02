巨人の石塚裕惺内野手（１９）が１日、初めての１軍での春季キャンプを完走。阿部監督名物の強化ティー打撃に取り組み、宮崎での第３クールでは松井秀喜臨時コーチから助言をもらうなど貴重な経験をした。「結果で返していくしかない」と決意を新たにした。朝は７時半過ぎに球場入り。個別練習で打撃や守備にみっちり取り組み、１８時過ぎに球場を後にすることも少なくなかった。「けがもなく無事に終えられました。シーズンが