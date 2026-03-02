予備校講師でタレントの林修（60）が1日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）に出演。昨年デビュー25周年を迎えた「インタビュアー・林修」のコーナーのゲストに「エゴサーチしづらくないですか？」と質問をした。この日のゲストは歌手のAI（44）。AIが登場すると林は「勝手な想像なんですけど、凄く悩んでらっしゃるんじゃないかと思っていることが一つあるんですよ」と前置きしながら「エゴサーチしづらくないですか？