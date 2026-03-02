侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１日、チームに合流した。２日のオリックスとの強化試合（京セラＤ）では４番に座る見込みの主砲がフリー打撃を行い、右翼５階席へ推定１４０メートルの特大弾を放つなど仕上がりの良さを示した。同戦で登板予定のロッキーズ・菅野智之投手（３６）は先発予定の８日のオーストラリア戦（東京Ｄ）に向けて本番前の総仕上げに入る。豪快なスイングから放たれた村上の弾道