オリックスの山崎が、登板見込みの侍ジャパンとの強化試合で腕試しを図る。「（相手は）全員がトップなので。自分の持っている球種を全て投げて、反応を見たいですね」前回大会は世界一メンバーの一員として名を連ねた剛腕。過去2年の停滞から復活を期す今季に向け「結果よりも、相手の反応を大事にしていきたい」と強化試合を足がかりとする。