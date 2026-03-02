２日からＷＢＣの強化試合２連戦に臨む阪神は１日、京セラドーム大阪などで前日練習を行った。藤川球児監督（４５）は２日・韓国戦のオーダーについて１番・中野、２番・ディベイニー、３番・近本と明言。近本の３番は２４年以来２年ぶりとなる。１、２番コンビを二遊間候補の“キャムタク”で構成する新オプションで、今年初となる関西での戦いに臨む。静けさに包まれた屋内のグラウンドに、キャッチボールの捕球音だけが響く