◇オープン戦広島0―1楽天（2026年3月1日倉敷）広島ドラフト2位の斉藤汰（亜大）が楽天戦（倉敷）で中継ぎテストに臨んだ。2番手で1点劣勢の5回に登板。1回1安打零封し「きょうは結果。しっかり無失点で帰って来ることができたので、そこは良かったかなと思う」と汗を拭った。オープン戦2度目の登板。先頭・小深田に右翼線二塁打を浴びても動じなかった。小郷を三邪飛に斬るなど、フォークで後続3人を料理。「フォークに