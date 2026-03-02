阪神・伊藤将司投手（２９）が１日、２年ぶりの開幕ローテ入りを目指し「結果を出すだけ」と決意した。３日に行われる侍ジャパンとの強化試合（京セラ）に先発することを藤川監督が明言。競争を勝ち抜くべく“侍斬り”でインパクトを残す。置かれた立場は理解している。一試合一試合が勝負。「結果を出すだけだと思います」。伊藤将の短い言葉に覚悟がにじんだ。村上が２７日・巨人戦（東京ド）で開幕投手を務めることが公表