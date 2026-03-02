オリックス・森友が、かつてバッテリーを組んだ菊池との対決を待ち望んだ。西武時代にコンビを結成した侍ジャパンの左腕は2日のオリックスとの強化試合に登板予定。「楽しみですね、久しぶりなんで。メジャーで頑張っている投手なので、どんな球なのか気になりますね」と、グラウンド上での再会を心待ちにした。2月25日のロッテとの練習試合では左腕・坂本から右越え2ラン。ここまで順調に調整を進めているが、「いろんな投手