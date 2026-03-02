阪神の才木浩人投手（２７）が２日の韓国戦に先発する。今月３１日に京セラドームで行われるホーム開幕・ＤｅＮＡ戦で先発が有力の右腕。強敵相手に絶好のリハーサルとなる。「自分の調整なので相手は関係ない。イニングを投げるところと、ボールを確認していければいいかなと思います」ＷＢＣ直前ということもあり、ルールも本番さながら。阪神投手陣にもピッチクロックが適用される。シーズンでは慣れない仕様になるが、２