オリックス・寺西が、2日に予定されている侍ジャパンとの強化試合（京セラ）に先発する。「緊張します。でも、いい準備はできているので、いつも通りいければいいなと。すごく貴重な経験をさせていただけるので、逃げずに勝負して、いい勉強になるようにしたい」大役を首脳陣から告げられた際は「びっくりして。ちょっと（気持ち的に）刺されました」と本音を吐露。それでも、「徐々に“やってやるぞ”というか、気合も入っ