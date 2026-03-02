3月2日（月）放送「なるみ・岡村の過ぎるTV」は「激ウマ過ぎる関西グルメＳＰ」！「バラエティ豊か過ぎる大阪モーニング調査」として、これまで様々なモーニングをリポートしてきた藤田兄さんが、絶品の「和モーニング」を探っていく。 ©ABCテレビ １軒目は、新福島に昨年オープンしたお店。朝と夜の二部制で、夜はミシュラン店出身のシェフによる創作料理が味わえるおしゃれな空間だ。店主