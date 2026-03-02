オリックス・田嶋が、2日の侍ジャパンとの強化試合（京セラ）に登板する。2番手以降でマウンドに上がる予定の左腕は、日本野球のトップが集まる相手にも平常心を貫く。「今年は“結果に執着しない”ことをテーマにしている。相手どうこうではなく、そこに一番重きを置いてやっていけたら」。究極の理想に掲げるのが、無欲の境地。例え相手が大谷翔平（ドジャース）であろうと、その信念はブレることがない。「相手どうこうで