2026年4月、テレビ朝日の火曜9時枠に、かつてない社会派“転生ヒューマンドラマ”『リボーン 〜最後のヒーロー〜』が誕生する。主演を務めるのは、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマでは初主演となる高橋一生。俳優として躍進し続ける唯一無二の表現者・高橋一生が、本作で人格も人生も全く真逆の「二つの人生」を演じ切る。高橋が演じる主人公・根尾光誠は、“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長。「FOR THE PEOPLE」