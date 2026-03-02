高橋一生が主演を務める連続ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』が、4月期のテレビ朝日系火曜ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：高橋一生「自分の尺度で世界を見ていくことが大事」『岸辺露伴』を通して届けたい思い 本作は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋が一人二役を演じる“社会派転生ヒューマンドラマ”。 高橋が演じる主人公・根尾