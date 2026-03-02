プロ・リーグ 25/26の第27節 シャルルロワとクラブ・ブリュージュの試合が、3月2日02:30にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。 シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、ク