現地３月１日に開催されたベルギーリーグ第27節のヘント戦で、73分から途中出場したヘンクの伊東純也が圧巻のアシストをマーク。３−０の快勝に貢献した。橋岡大樹と伊藤敦樹が先発したヘントに対し、２−０とリードして迎えた後半アディショナルタイム１分、味方のパスに反応した右サイドから抜け出た伊東は、凄まじいスピードでペナルティエリア内まで持ち込み、完璧なラストパス。イラ・ソルのダメ押し点を鮮やかにお膳立て