民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。関西バラエティ賞を『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ）が受賞した。【場面カット】100万円を高らかに掲げたパンサー・尾形貴弘そのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか