MBSは2日、『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜深0：28〜）が民放公式テレビ配信サービスTVerの「TVerアワード2025」で関西・深夜バラエティ賞を受賞したと発表した。【画像】『かまいたちの知らんけど』MCを務めるかまいたちお笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）が、関西人がよく使う魔法の言葉「知らんけど」が添えられた不確定で曖昧な情報を検証するバラエティー番組。2024年の「特別賞」受賞に続き、2年連