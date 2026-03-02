俳優の高橋一生が、テレビ朝日で4月にスタートする社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』で主演を務めることが2日、発表された。テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマでは初主演となる。【写真】この頃には交際していた？ブラックコーデでにこやかに登場した高橋一生＆飯豊まりえ高橋が演じる主人公・根尾光誠は、“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長。超勝ち組だったが、何者かに階段で突き落