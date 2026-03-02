民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025」を発表。新バラエティ番組賞を『タイムレスマン』（フジテレビ）が受賞した。【番組カット】大荒れ企画「勝手にランク付けマン」が再びそのほか、ドラマ大賞を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞を『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞を『名探偵コナン』が受賞。さらに部門賞として、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』『良いこと悪