俳優の山田裕貴（35）が、都内で行われたTBSの主演ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」の制作発表会見に出席した。幕末の京都を舞台に新選組隊士たちの生きざまを描く物語で土方歳三を演じる。「しゃべり口調も現代と近かったり、ライトに歴史を楽しみながら、剣を交える皆を見守ってもらえたら」とアピール。嵐の松本潤（42）や綾野剛（44）らも出席した。同局で26、27日に2夜連続で放送される。