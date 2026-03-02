侍ジャパンのドジャース・大谷が日本でプレーする。強化試合前日の希望者練習に参加し、中堅で打球を追った。異例の光景だ。前日まで2日連続で行ったフリー打撃はせず、亀井外野守備・走塁コーチが「ランニング（の一環）でしょう。時差ボケもあるでしょうし、体調を整えているんだと思う」と代弁した。WBC初戦まであと4日。制限されていた大リーガーの試合出場が2日から解禁され2試合に出場する。注目の打順。井端監督は「楽