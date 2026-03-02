俳優の高橋一生（45）が転生し、一人二役に挑戦する。4月期のテレビ朝日ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」（火曜後9・00）に主演し、富と名声を得た新興IT企業の冷酷無比な社長から、借金まみれの下町商店街の青年へと生まれ変わり、人格も人生も正反対の2人を演じる。「置かれる立場や周りの環境、近くにいる人や追い込まれた状況によって、人の個性はつくられるのかもしれない。そういった部分を表現できたら」と意気込ん