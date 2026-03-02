8人組グループ・timeleszの日本テレビ系レギュラー冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54）が、4月から毎週日曜日の午後2時から午後3時までに放送枠が移動し、60分に拡大される。初回放送日は4月19日に決定した。【番組カット】なんでもギュッと！せんべいを作るtimelesz番組コンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに！」。日本で今一番アツい“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生