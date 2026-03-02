がむしゃらに左腕を振った西武時代のことも思い出していた。全体練習終了後。2日のオリックス戦に先発することを自ら公表したエンゼルス・菊池は、グラウンド整備を行うスタッフに声をかけ、マウンドに上がりシャドーピッチングを繰り返した。「このマウンドで投げるのは8年ぶりですので。土の感じも確かめたくて」西武時代に7回無失点で勝利投手となった18年8月31日のオリックス戦以来、2740日ぶりの京セラドームのマウンド