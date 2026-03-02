ドジャース・山本はグラウンドに姿を現さなかったが、希望者練習の時間帯に古巣本拠である京セラドームを訪れて調整を行ったとみられる。日本時間28日にジャイアンツ戦で3回5安打2失点で最後の実戦登板を終えて、同日中に帰国。6日の初戦・台湾戦先発が見込まれ「台湾のファンの方がどれだけ野球が好きか分かっている。盛り上がる試合になると思う」と答えていた。ブルージェイズ・岡本もこの日帰国し、大阪の宿舎に入った。