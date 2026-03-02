東京ドームでのWBC1次ラウンドC組の主催者は、試合や練習の画像、動画の投稿禁止などを含むチケット規約を発表した。2、3日の京セラドームでの強化試合も対象。規約では「試合の全部もしくは一部、練習、試合前・試合後・イニング間の活動」などの「あらゆる写真、画像、動画、音声」や「説明、解説」について「いかなる媒体を用いても、送信または送信の補助をしてはなりません」としている。プロ野球では昨年、SNSへの投稿