プロで初めてのキャンプを完走した巨人のドラフト１位ルーキー、竹丸和幸（鷺宮製作所）は「ケガなく終われたのが一番よかった」と晴れやかな表情。当初慣れない環境への不安を口にしていた左腕は実戦で立て続けに好結果を残し、手応えを深めていった。開幕ローテーション入りを懸けた今後の登板に向け、「できることは変わらない。しっかり打者と勝負していきたい」と意気込んだ。