阪神・モレッタは2日からの韓国代表、日本代表との強化試合でブルペン待機する。この日は京セラドームでの前日練習に臨み、「すごくきれいで、すてきな球場だと思う」と初めて足を踏み入れた印象を語った。ホーム開幕となる31日からのDeNA3連戦の舞台にもなることから「人工芝という点ではアメリカの球場と似ている。徐々に慣れていきたい」と話した。