3月2日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道218・・・上益城郡山都町城平（交差点違反）県道・・・八代市西片町（歩行者妨害）国道324・・・天草市有明町上津浦（スピード違反） ＜午後＞交通取締情報はありません。 ＜夜間＞交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転