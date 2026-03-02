２月８日の衆院選投開票後、特定政党の得票数や自治体の開票作業について、「不正だ」とする誤った情報がＳＮＳで拡散した。選挙の信頼性に影響を与えかねず、専門家は「デマに惑わされないように情報源をきちんと確認することが重要だ」と指摘する。（竹内涼、鈴木彪将）「チームみらい不自然すぎます」「大躍進は不正選挙の証」。Ｘ（旧ツイッター）では、衆院選で躍進し、１１議席を獲得したチームみらいの得票を疑問視する