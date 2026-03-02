名古屋から大阪へ移動するドジャース・大谷ら侍ジャパンを一目見ようと詰めかけた500人以上のファンで名古屋駅は大混雑した。警察官を配置し、大谷はSP4人に囲まれて移動。規制線が張られたが、改札外にも多くの人があふれた。警察官の「絶対に押さないでください」という声が飛び、新幹線は安全を確保してからホームに入ったため、定刻から4分遅れで出発した。