卓球女子で昨年に全日本選手権バンビの部（小２以下）から５連覇した小学６年の松島美空（みく）＝田阪卓研＝が、４月からジュニア育成機関の木下アカデミーで腕を磨くことが１日、分かった。今月に京都・竹田小学校を卒業後、地元・京都の親元を離れ、全日本選手権男子シングルスで２連覇中の６歳上の兄・輝空（そら）に続いて、神奈川に練習拠点を移し、五輪金メダルの夢への一歩を踏み出す。木下アカデミーは２１年に開校し