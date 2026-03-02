侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１日、２日のＷＢＣ強化試合・オリックス戦（京セラＤ）に先発することを明かした。３イニングを投げる予定。「ＷＢＣ前の唯一の対外試合になる。いい緊張感で投げられるのは楽しみ」と気持ちを高ぶらせた。京セラＤでの登板は、西武時代の１８年８月３１日以来、２７４０日ぶり。前日練習ではマウンドも入念にチェックした。「土の感じも確かめたかった」。宮崎合宿中の２２日