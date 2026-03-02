俳優の高橋一生（４５）が４月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」（火曜・後９時）に主演することが１日、分かった。新興ＩＴ企業の創業社長・光誠が何者かに階段で突き落とされ死亡…したはずが、病院で目覚めると１４年前に遡り、借金まみれの下町商店街のクリーニング店の跡取り息子・英人に転生していたという設定。高橋は光誠と英人の一人二役に挑む。１４年後の“自分”を殺した犯人を捜