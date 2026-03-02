侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日のオリックス戦で「２番」、３日の阪神戦（ともに京セラＤ）は「１番」で起用される可能性が１日、浮上した。ドジャースでは主に１番だが、６日のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）初戦・台湾戦（東京Ｄ）へ向け、井端弘和監督（５０）がテストし見極める方針とみられる。名古屋から大阪に新幹線で移動したナインにファンが殺到するも、大谷はＳＰ４人に囲まれる