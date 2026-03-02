オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１日、井端ジャパンへの「腕試し」を心待ちにした。広島からＦＡ移籍２年目の右腕は、２日の強化試合・侍ジャパン戦（京セラＤ）で２６年初の対外試合を予定。「日本代表に選ばれる選手というのは、本当に年齢関係なくトッププレーヤー。胸を借りるつもりで投げていければ」と、腕をまくった。日本代表は、この試合からメジャー組の出場が解禁。広島時代のチームメート・鈴木誠也（カブス）