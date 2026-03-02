広島のドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（２２）＝亜大＝が５回に２番手で登板し、１イニングを無失点で切り抜けた。先頭の小深田に右翼線二塁打を許したものの、後続をピシャリ。先発候補だが、“リリーフ”のテストで「無失点で帰ることだけを考えて」と結果を残した。無死二塁から武藤をフォークで空振り三振。同じ球で小郷、中島も打ち取った。得意の決め球は１軍経験が豊富な打者にも通用。「フォークに頼っている。