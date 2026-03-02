読売テレビ主催の「第15回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日、大阪市内の同局で開催され、芸歴６年目のぐろうが優勝した。１ｓｔラウンドは「ＥＸＩＬＥの棚卸し」のネタで７組中最高の４５９点。最終決戦は「表札」のネタでしゃべくり漫才で審査員の支持を勝ち取った。投票数４―１でシカノシンプを下し、賞金１００万円を手にした。関西若手漫才師の登竜門で念願の頂点だ。３年連続３度目の出場。家村涼太（28）は「ノミネート