オリックス・森友哉捕手（３０）が１日、元チームメートの菊池雄星（エンゼルス）との再会を心待ちにした。西武時代の４学年先輩にあたる左腕は、２日の強化試合・侍ジャパン戦（京セラＤ）に先発予定。バッテリーを組んだ経験もあるだけに「久しぶりなので、楽しみです。メジャーで頑張っている投手なので、どんな球なのかは気になる」とイメージを膨らませた。５０試合で自己最少の１本塁打に終わった２５年からの復活に挑む