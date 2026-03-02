オリックス・寺西成騎投手（２３）が１日、井端ジャパンへの真っ向勝負を宣言した。２日の強化試合・侍ジャパン戦（京セラＤ）に先発予定の２年目右腕。この日はダッシュやキャッチボールなどで調整。「（先発は）オリックスの中でも僕しか経験させてもらえない。緊張はするけど、いつもの試合通りにいけたら。基本的に僕は真っすぐが軸」と、最速１５５キロの直球で「腕試し」するつもりだ。ＷＢＣ日本代表は、２日の強化試合