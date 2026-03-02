オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が１日、元チームメートの吉田正尚（Ｒソックス）に愛あるエールを送った。２日の強化試合・侍ジャパン戦（京セラＤ）で、青学大の２学年後輩でもある弟分との再会を心待ち。「すごい選手だけど、大谷選手の陰にひそんで、あまり目立っていない（笑）」と、いきなり痛烈にイジってみせた。１５年のドラフト同期で、２１、２２年はともに主軸としてリーグ連覇に貢献。２１年には、主に３番