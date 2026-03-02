阪神・中野巧夢内野手が３日に行われるＷＢＣ日本代表との強化試合（京セラＤ）に向けて意気込みを語った。前回大会では侍の一員として世界一を経験し、今回は違うユニホームを着て大谷翔平らと再会する。「やっぱり世界で活躍されている選手を生で見られるというのはいい勉強になると思う。しっかり色んなものを吸収しながら、まずは自分のパフォーマンスをしっかり出せるようにやっていきたいなと思います」と前を向いた。２