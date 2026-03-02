俳優高橋一生（45）が、テレビ朝日系「リボーン〜最後のヒーロー〜」（4月スタート、火曜午後9時）に主演し、2役に挑戦することが1日、分かった。転生、再生もので、人生をやりなおす男を演じる。冷徹な仕事ぶりで知られるIT企業の社長が転落死し、2012年の世界で下町商店街の青年に転生する物語。転生前の自分が苦しめた人々に出会い、苦境に立つ庶民の立場で上層階級と対決、自分を殺した犯人も探すという展開になる。立場も性