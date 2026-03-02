16歳でパパになり、現在は5人の子供を育てるパパの若々しく爽やかなビジュアルでスタジオを騒然とさせた。【映像】「横浜流星似」若すぎるパパのビジュアルABEMAの『秘密のママ園』に出演した大阪在住のカオリママ一家。5人の子供たちが待つ自宅の階段からパパのコウタが登場すると、スタジオのMC陣からはその若さとルックスに驚きの声が上がった。スタッフから「どなたに似ていると言われますか」と問われた長女・ミリアが「